«Увидим новые рубежи наших отношений». Полный текст сегодняшней речи Алиева

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступили сегодня с заявлениями для прессы. Об этом сообщает «Азертадж».

Ильхам Алиев заявил:

– Сегодня мы принимаем дорогого гостя, нашего большого друга Александра Григорьевича Лукашенко, который посещает Азербайджан с государственным визитом. Проведенные переговоры и тет-а-тет, и в расширенном составе еще раз наглядно демонстрируют, что наши страны являются добрыми друзьями. Мы сегодня детально проанализировали развитие наших отношений за последние годы и с удовлетворением отметили динамичное развитие этих отношений, а также, что может быть еще более важно, определили пути дальнейшего взаимодействия. Договорились о том, что к следующему заседанию Межправкомиссии, которое состоится в ближайшее время в Минске, будут детально проанализированы поручения, которые были даны соответствующим государственным структурам, и определены конкретные шаги со сроками исполнения поручений, а также ответственными лицами и структурами за выполнение этих поручений с тем, чтобы еще больше наращивать потенциал взаимного торгово-экономического сотрудничества.

Я направлял письмо, но сегодня еще и лично пригласил Александра Григорьевича посетить климатический саммит, который будет проходить в Баку в ноябре, и к тому времени, соответствующие поручения были даны, мы заслушаем доклады о выполнении наших поручений. Все, о чем мы сегодня говорили, носит достаточно конкретный характер. Речь идет, в первую очередь, о промышленной кооперации, о создании совместных производств в Беларуси, в Азербайджане и об увеличении потенциала тех совместных производств, которые уже созданы многие годы тому назад. Это, в первую очередь, машиностроение, также детально обсуждены вопросы развития отношений в военно-промышленном комплексе, сельском хозяйстве, транспорте. Иными словами, вопросы, которые будут иметь практическое значение для развития экономик наших стран.

Члены белорусской делегации уже находились в Баку со вчерашнего дня и провели переговоры со своими азербайджанскими коллегами. Это еще раз демонстрирует то, как ответственно обе стороны подходили к государственному визиту президента Беларуси – заранее обсудить и согласовать многие вопросы, которые впоследствии выносятся на одобрение глав государств. Думаю, что вот такая эффективная форма сотрудничества наиболее правильная и нацелена на конкретный результат. Таким образом, я уверен, что в будущем, не таком далеком будущем мы увидим новые рубежи наших отношений, новые предприятия, новые рабочие места, а также новые направления сотрудничества.

Я уже говорил об этом, хочу еще раз сказать, я пригласил белорусские компании активно участвовать в восстановлении Карабахской и Восточно-Зангезурской зоны. Масштаб работ, которые мы осуществляем и будем осуществлять, грандиозный. По существу, приходится с нуля восстанавливать территорию, ну, для сравнения скажу, на 50 процентов больше, чем территория такой страны, как Ливан. Вот это просто для иллюстрации того, что нам предстоит делать, где камня на камне не оставлено. За годы оккупации все было разрушено и приходится восстанавливать все с нуля – инфраструктуру, жилье, общественные здания, исторические памятники и так далее. Поэтому мы приглашаем белорусские компании активно подключиться к этой работе.

Сегодня также были даны конкретные поручения. У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства, современные технологии, – об этом тоже мы сегодня говорили, – опыт строительства агрогородков. Наша первостепенная задача, конечно, как можно быстрее вернуть бывших беженцев в свои родные дома, которые будут построены, но и также обеспечить их соответствующей работой, с тем чтобы те люди, которые возвращаются на освобожденные территории, также были бы заняты на высокооплачиваемой работе.

Мы также сегодня обсуждали вопросы, связанные с безопасностью в нашем регионе, на пространстве СНГ. Я информировал Александра Григорьевича о постконфликтной ситуации в регионе Южного Кавказа. И, естественно, обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой политики. Ситуация в мире меняется достаточно быстро и, как правило, в негативную сторону. Появляются новые конфликты, новые очаги нестабильности. К сожалению, существующие конфликты, как правило, не решаются. За исключением конфликта на Южном Кавказе, который был решен Азербайджаном военно-политическим путем в полном соответствии с международным правом, резолюциями Совета Безопасности ООН, Уставом ООН и международным гуманитарным правом, что признано сегодня всем мировым сообществом.

Тем для дискуссии, конечно же, очень много. С Александром Григорьевичем мы активно работаем последние 20 лет. За эти годы в разных ситуациях мы всегда сохраняли приверженность нашим ценностям – добру, достоинству, честности в отношениях и нацеленности на результат. Думаю, что те доверительные отношения между руководителями наших стран, естественно, дают импульс всем другим государственным служащим, что они также должны между собой общаться, работать, дружить и работать на благо своих стран и на благо укрепления дружеских отношений между нашими странами. А то, что это отношения дружеские, думаю, что сегодняшний день наглядно демонстрирует.

Я еще раз, Александр Григорьевич, с благодарностью хочу сказать, что Ваш визит воспринимаю. Это – знак дружбы, знак уважения. Мы в предыдущие годы совершили несколько взаимных визитов – официальных, и рабочих. Но государственный визит он и по форме, и по содержанию всегда отличается. Рад Вас приветствовать и желаю Вам и дружественному, братскому народу Беларуси новых успехов и побед. Спасибо.