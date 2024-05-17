В Баку 15-летняя девушка бросилась с 13-го этажа |
В Пентагоне считают неизбежным развертывание иностранных войск в Украине |
АФФА привлечет на решающие матчи иностранных арбитров |
В НАТО склоняются к отправке войск в Украину |
«Увидим новые рубежи наших отношений». Полный текст сегодняшней речи Алиева (видео) |
Грузия приветствует делимитацию между Арменией и Азербайджаном |
Алиев: Кроме конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются |
Эрдоган назвал мирное соглашение между Баку и Ереваном «исторической возможностью» |
Эрдоган: Работа БТК возобновится на полную мощь |
Главное Спорт

«Карабах» оценил трансфер своего форварда в 4 млн евро

«Карабах» оценил трансфер своего форварда в 4 млн евро

Хавбек азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Леандро Андраде новый сезон может начать в турецкой Суперлиге.

Футболистом интересуются «Бешикташ» и «Фенербахче», которые уже обратились к «Карабаху», информирует «Азериспорт». Сообщается, что несмотря на заманчивые предложения, руководство чемпиона Азербайджана отказалось от них, указав на отступные Андраде, которые составляют 4000000 евро.

Также, помимо турецких грандов, с агентом кабовердийца связались представители трех российских клубов, чтобы ознакомиться с условиями возможного трансфера.

Контракт Андраде с «Карабахом» рассчитан до июня 2027 года.

Теги:
Из этой рубрики
Российский клуб проявляет интерес к вратарю «Карабаха»
Спорт

Российский клуб проявляет интерес к вратарю «Карабаха»

2024/05/17, 01:00
«Карабах» оценил трансфер своего форварда в 4 млн евро
Спорт

«Карабах» оценил трансфер своего форварда в 4 млн евро

2024/05/17, 00:04
АФФА привлечет на решающие матчи иностранных арбитров
Спорт

АФФА привлечет на решающие матчи иностранных арбитров

2024/05/16, 23:27
Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов
Спорт

Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов

2024/05/16, 18:10
Легендарного российского теннисиста на родине назвали врагом народа
Спорт

Легендарного российского теннисиста на родине назвали врагом народа

2024/05/16, 00:45
Борец Талех Мамедов попробует себя на тренерском поприще
Спорт

Борец Талех Мамедов попробует себя на тренерском поприще

2024/05/15, 21:55
Наши хоккеисты выиграли турнир в Казани
Спорт

Наши хоккеисты выиграли турнир в Казани

2024/05/15, 19:13
Во Франции пресекли десятки попыток срыва эстафеты олимпийского огня
Спорт

Во Франции пресекли десятки попыток срыва эстафеты олимпийского огня

2024/05/15, 01:00
Стал известен чемпион страны по мини-футболу
Спорт

Стал известен чемпион страны по мини-футболу

2024/05/14, 23:48