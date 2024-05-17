«Карабах» оценил трансфер своего форварда в 4 млн евро

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Хавбек азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Леандро Андраде новый сезон может начать в турецкой Суперлиге.

Футболистом интересуются «Бешикташ» и «Фенербахче», которые уже обратились к «Карабаху», информирует «Азериспорт». Сообщается, что несмотря на заманчивые предложения, руководство чемпиона Азербайджана отказалось от них, указав на отступные Андраде, которые составляют 4000000 евро.

Также, помимо турецких грандов, с агентом кабовердийца связались представители трех российских клубов, чтобы ознакомиться с условиями возможного трансфера.

Контракт Андраде с «Карабахом» рассчитан до июня 2027 года.