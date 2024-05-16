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Речь Фарида Солтанова получила статус официального документа ООН

Речь Фарида Солтанова получила статус официального документа ООН

Выступление сотрудника отдела по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Азербайджана Фарида Солтанова на региональном мероприятии Специального комитета – C24, созданного для реализации Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам, опубликовано в качестве официального документа ООН.

В ходе своего выступления Ф.Солтанов рассказал об активном участии и вкладе Азербайджана в Движение неприсоединения (ДН), в котором наша страна председательствовала в 2019-2023 годах и в настоящее время является членом «Тройки». Об этом пишет «Репорт».

Он рассказал, что в период председательства в Движении Азербайджан поощрял принципы многосторонности, а также инициировал создание парламентской, молодежной и женской сетей в рамках ДН.

Ф.Солтанов также довел до внимания участников мероприятия обеспокоенность Азербайджана продолжающимся колониализмом в XXI веке и ростом тенденций новых проявлений колониализма.

Отметим, что это первое участие Азербайджана на заседании Специального комитета – C24, созданного для реализации Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

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