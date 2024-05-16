Речь Фарида Солтанова получила статус официального документа ООН

227 Просмотров

Выступление сотрудника отдела по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Азербайджана Фарида Солтанова на региональном мероприятии Специального комитета – C24, созданного для реализации Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам, опубликовано в качестве официального документа ООН.

В ходе своего выступления Ф.Солтанов рассказал об активном участии и вкладе Азербайджана в Движение неприсоединения (ДН), в котором наша страна председательствовала в 2019-2023 годах и в настоящее время является членом «Тройки». Об этом пишет «Репорт».

Он рассказал, что в период председательства в Движении Азербайджан поощрял принципы многосторонности, а также инициировал создание парламентской, молодежной и женской сетей в рамках ДН.

Ф.Солтанов также довел до внимания участников мероприятия обеспокоенность Азербайджана продолжающимся колониализмом в XXI веке и ростом тенденций новых проявлений колониализма.

Отметим, что это первое участие Азербайджана на заседании Специального комитета – C24, созданного для реализации Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам.