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Грузия приветствует делимитацию между Арменией и Азербайджаном

Грузия приветствует делимитацию между Арменией и Азербайджаном

Грузия приветствует начало процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на совместном брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

«Это дает основу для окончательного подписания мирного соглашения между двумя странами. Грузия готова внести вклад в стабильность и мир в регионе», – сказал Кобахидзе (цитата по «Спутнику»).

По его словам, Тбилиси поддерживает формулу мирного сосуществования на Южном Кавказе.

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