ВВС России «уронили» три авиабомбы на Белгородскую область

Российские пилоты продолжают «ронять» свои авиабомбы на Белгородскую область. Вчера, 15 мая, было зафиксировано три таких инцидента. Об этом сообщает ASTRA.
По информации издания, на Белгородскую область сбросили бомбы 500-килограммовые ФАБ-500.
Первая российская бомба упала возле аквапарка «Лазурный», который находится в поселке Лазурное возле Белгорода. Еще одну авиабомбу обнаружили возле села Крутой Лог.
Третья авиабомба ударила по селу Заречье-Второе. В результате таких инцидентов якобы никто не пострадал.
В ASTRA уточняют, что всего за последние 3 месяца на российские регионы и временно оккупированные территории Украины россияне сбросили по меньшей мере 38 авиабомб.