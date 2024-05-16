ВВС России «уронили» три авиабомбы на Белгородскую область

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Российские пилоты продолжают «ронять» свои авиабомбы на Белгородскую область. Вчера, 15 мая, было зафиксировано три таких инцидента. Об этом сообщает ASTRA.

По информации издания, на Белгородскую область сбросили бомбы 500-килограммовые ФАБ-500.

Первая российская бомба упала возле аквапарка «Лазурный», который находится в поселке Лазурное возле Белгорода. Еще одну авиабомбу обнаружили возле села Крутой Лог.

Третья авиабомба ударила по селу Заречье-Второе. В результате таких инцидентов якобы никто не пострадал.

В ASTRA уточняют, что всего за последние 3 месяца на российские регионы и временно оккупированные территории Украины россияне сбросили по меньшей мере 38 авиабомб.