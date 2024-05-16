АФФА привлечет на решающие матчи иностранных арбитров |
В НАТО склоняются к отправке войск в Украину |
«Увидим новые рубежи наших отношений». Полный текст сегодняшней речи Алиева |
Грузия приветствует делимитацию между Арменией и Азербайджаном |
Алиев: Кроме конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются |
Эрдоган назвал мирное соглашение между Баку и Ереваном «исторической возможностью» |
Эрдоган: Работа БТК возобновится на полную мощь |
ЕС пригрозил заморозить заявку Грузии на вступление в организацию |
Лукашенко пригласил Ильхама Алиева посетить Беларусь (видео) |
Главное Общество

Лукашенко отметил глубокое уважение между народами Беларуси и Азербайджана

Лукашенко отметил глубокое уважение между народами Беларуси и Азербайджана

Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение.

Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым. Его слова приводит «Азертадж».

«У нас есть дорожная карта, по которой мы двигались и достигли товарооборота примерно в 400 миллионов долларов. Мы договорились о том, что на следующем заседании Межправительственной комиссии в Минске – и с учетом сегодняшних договоренностей и того, что наши министры работали здесь два дня и еще будут работать, прочтения некоторых вопросов – договорились о том, что эта дорожная карта будет актуализирована», – отметил президент Беларуси.

Теги:
Из этой рубрики
Лукашенко отметил глубокое уважение между народами Беларуси и Азербайджана
Общество

Лукашенко отметил глубокое уважение между народами Беларуси и Азербайджана

2024/05/16, 20:41
Алиев пригласил белорусские компании заняться восстановлением освобожденных земель
Общество

Алиев пригласил белорусские компании заняться восстановлением освобожденных земель

2024/05/16, 20:21
Чем женский алкоголизм отличается от мужского
Общество

Чем женский алкоголизм отличается от мужского

2024/05/16, 20:13
AYNA решает проблему «пробок» в Баку
Общество

AYNA решает проблему «пробок» в Баку

2024/05/16, 20:00
Вышедшая из берегов Кура наделала бед в Газахском районе (фото)
Общество

Вышедшая из берегов Кура наделала бед в Газахском районе (фото)

2024/05/16, 19:00
Кямран Алиев рассказал в Таджикистане о минном терроризме Армении (фото)
Общество

Кямран Алиев рассказал в Таджикистане о минном терроризме Армении (фото)

2024/05/16, 18:27
Ильхам Алиев наградил сотрудников Фонда Гейдара Алиева
Общество

Ильхам Алиев наградил сотрудников Фонда Гейдара Алиева

2024/05/16, 18:20
Лукашенко посетил могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов (фото)
Общество

Лукашенко посетил могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов (фото)

2024/05/16, 16:16
Три города Азербайджана и Беларуси стали побратимами
Общество

Три города Азербайджана и Беларуси стали побратимами

2024/05/16, 15:15