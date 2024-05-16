Лукашенко отметил глубокое уважение между народами Беларуси и Азербайджана

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Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение.

Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым. Его слова приводит «Азертадж».

«У нас есть дорожная карта, по которой мы двигались и достигли товарооборота примерно в 400 миллионов долларов. Мы договорились о том, что на следующем заседании Межправительственной комиссии в Минске – и с учетом сегодняшних договоренностей и того, что наши министры работали здесь два дня и еще будут работать, прочтения некоторых вопросов – договорились о том, что эта дорожная карта будет актуализирована», – отметил президент Беларуси.