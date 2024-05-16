Кобахидзе привел в пример трехсторонний формат Азербайджан-Грузия-Турция

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Трехсторонний формат Азербайджан-Грузия-Турция является очень хорошим примером того, как страны, уважающие суверенитет и национальные интересы друг друга, могут эффективно и успешно сотрудничать, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе совместного брифинга с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Первый канал Грузии.

По словам главы грузинского правительства, важно и дальше развивать стратегическое сотрудничество между Грузией и Турцией по всем направлениям.

«Мы считаем, что региональное сотрудничество важно и его целью должно быть содействие миру и стабильности, а также развитие наших стран. В этом плане трехсторонний формат Азербайджан-Грузия-Турция является очень хорошим примером того, как страны, уважающие суверенитет и национальные интересы друг друга, могут эффективно и успешно сотрудничать, и как посредством такого сотрудничества могут быть реализованы важные для региона проекты. Также у нас был разговор о различных стратегических проектах, связывающих наши страны.

Конечно, дальнейшее развитие нашего стратегического сотрудничества по всем направлениям очень важно. У нас также состоялся разговор о других измерениях сотрудничества, таких как сотрудничество в сфере образования, обороны и безопасности. Конечно, каждому аспекту сотрудничества мы придаем особое значение. Господин президент, эта встреча еще раз выявила общую заинтересованность в заботе о дальнейшем углублении нашего сотрудничества и стратегического партнерства, что важно для реализации интересов наших народов. Еще раз хотел бы выразить глубочайшую благодарность за теплое гостеприимство», – заявил Кобахидзе.