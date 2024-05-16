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ЕС пригрозил заморозить заявку Грузии на вступление в организацию

ЕС пригрозил заморозить заявку Грузии на вступление в организацию

Европейский союз (ЕС) заморозит заявку Грузии на присоединение к блоку, если Тбилиси примет закон об иностранных агентах, сообщает 15 мая Financial Times (FT).

«Решение блока начать переговоры о вступлении (Грузии в ЕС), вероятно, будет отложено на неопределенный срок, если закон (об иноагентах) вступит в силу <…>», — сообщает газета со ссылкой на европейских официальных лиц.

FT напомнила, что Грузия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года и в декабре 2023 года получила статус кандидата на присоединение к объединению. Следующим шагом должна стать официальная рекомендация Европейской комиссии (ЕК) правительствам стран Евросоюза одобрить начало переговоров о членстве.

Однако Брюссель «ясно дал понять», что если закон об иноагентах будет принят, то Еврокомиссия не будет давать такой рекомендации, уточняет газета.

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