Кямран Алиев рассказал в Таджикистане о минном терроризме Армении (фото)

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Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым находится с рабочим визитом в Душанбе по приглашению генерального прокурора Республики Таджикистан Юсуфа Рахмона для участия в V заседании генеральных прокуроров стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Согласно информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, генеральных прокуроров и глав делегаций стран-членов ОЭС принял президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Пожелав успехов работе участников заседания, президент Таджикистана отметил важность сотрудничества государств-член Организации экономического сотрудничества в правоохранительной сфере, а также роль органов прокуратуры в обеспечении стабильности и безопасности в регионе и совместных усилий по борьбе с преступностью.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев от своего имени и имени коллег выразил благодарность президенту Таджикистана за встречу и подчеркнул, что отношения двух стран находятся на высоком уровне благодаря усилиям глав государств: президента Ильхама Алиева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Затем состоялось V заседание генеральных прокуроров стран-членов ОЭС. Открывая заседание, генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон отметил актуальность мероприятия и важность международного сотрудничества.

Выступая на заседании, генеральный прокурор Кямран Алиев рассказал о шагах по совершенствованию деятельности прокуратур в рамках правовых реформ, которые осуществляются в стране под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева. Остановившись на борьбе с терроризмом и его финансированием, он сообщил, что Азербайджан присоединился к 12 международным конвенциям по борьбе с терроризмом и что национальное законодательство приведено в соответствие с международными нормами.

Кямран Алиев рассказал о минном терроризме Армении на азербайджанских территориях, находившихся под армянской оккупацией на протяжении многих лет, о том, что за время оккупации здесь было установлено более 1,5 миллиона мин, около 3500 азербайджанцев пострадали от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Сообщив, что за эти годы 4000 человек пропали без вести, генеральный прокурор проинформировал коллег об обнаружении массовых захоронений человеческих останков в ходе масштабных строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях и подчеркнул необходимость объединения усилий на международном уровне в борьбе с терроризмом.

Он особо отметил, что под руководством победоносного Верховного главнокомандующего полностью восстановлена территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, благодаря вниманию и заботе государства в Карабахе реализуются крупные восстановительные и созидательные проекты. Кямран Алиев также проинформировал участников о том, что в сентябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я ежегодная конференция и общее собрание Международной ассоциации прокуроров, а в ноябре этого года – 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) – одно из самых авторитетных международных мероприятий в мире.

В заседании принимали участие генеральный секретарь ОЭС, а также главы прокуратур Турции, Узбекистана, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Кыргызстана, Туркменистана, Королевства Саудовская Аравия, приглашенные в качестве гостей.

Визит азербайджанской делегации в Таджикистан продолжается.