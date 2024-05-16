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Представители Новой Каледонии проинформировали БИГ о зверствах французских силовиков (видео)

Представители Новой Каледонии проинформировали БИГ о зверствах французских силовиков (видео)

По призыву Бакинской инициативной группы представители политических движений, борющихся за независимость в последних французских колониях Канаки (Новая Каледония), Маохи Нуи (Французская Полинезия), Французской Гвиане, Мартинике, Гваделупе и Корсике организовали видеоконференцию «Солидарность с канакским народом». Об этом сообщает АПА.

Представители Новой Каледонии предоставили подробную информацию о зверствах, совершенных в последние дни силами французской полиции и жандармерии в столице Нумеа и прилегающих районах. Выступавшие решительно осудили зверства, совершенные против канакского народа.

Участники встречи призвали международное сообщество не закрывать глаза на несправедливую колониальную политику Франции, а государства-члены ООН – не допустить грубых нарушений норм и принципов международного права со стороны Франции.

Бакинская инициативная группа, со своей стороны, призвала международное сообщество объединиться вокруг идеи единства, свободы и независимости для народов регионов, страдающих от колониализма, сказать «НЕТ» французскому колониализму и «ДА» – справедливой борьбе за независимость.

В рамках видеоконференции состоялся флешмоб с призывами к независимости регионов, страдающих от колониальной политики Франции.

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