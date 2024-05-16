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Власти Франции отправят в Новую Каледонию еще 1000 жандармов

Власти Франции отправят в Новую Каледонию еще 1000 жандармов

Франция увеличит количество отправляемых в Новую Каледонию жандармов еще на 1000 человек.

Об этом заявил премьер-министр Габриэль Атталь после заседания Совета обороны, которого цитирует La Voux du Nord.

Он отметил, что перед жандармами поставлена задача предотвратить массовые беспорядки и контролировать ситуацию в регионе.

Министр заявил, что ситуация в регионе крайне напряженная, и заявил, что организаторы будут строго наказаны.

Правительство Франции заявило, что в столкновениях с полицией пострадали более 100 человек, а около 200 протестующих задержаны.

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