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Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов

Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов

Издание Forbes опубликовала список из десяти самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2024 году.

Список возглавил португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Его заработок составляет $260 млн.

На второй позиции расположился гольфист Джон Рам с $218 млн. Третий — форвард «Интер Майами» Лионель Месси ($135 млн).

В топ-10 из футболистов также вошли Килиан Мбаппе, Неймар и Карим Бензема.

Впервые в истории десять самых высокооплачиваемых спортсменов в общей сложности заработали рекордные $1,38 млрд.

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