Беларусь предлагает Азербайджану создавать совместные фармпроизводства

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Беларусь предлагает Азербайджану создавать совместные фармацевтические производства.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает БЕЛТА.

«Что касается фармацевтики, хоть завтра мы готовы начинать поставки тех лекарств, которые вам нужны, и создавать здесь совместные производства по лекарствам и ветпрепаратам, которые мы умеем изготовлять в Беларуси, – сказал Александр Лукашенко. – Это тоже очень большая программа. И программа, которая никому в Азербайджане не мешает работать. Мы здесь в противоречия ни с кем не входим и конкуренцию никому не составляем. Хотя конкуренция должна быть».