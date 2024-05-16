Дешёвые уловки администрации Макрона: чего не хочет видеть Париж в Новой Каледонии и при чем здесь Баку?

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Беспорядки в Новой Каледонии, в колониальном владении на юго-западе Тихого Океана, продолжаются. По данным официального Парижа, на островах «сожжены десятки домов», погибли по крайней мере два человека. Власти Франции пытаются усмирить восстание местных жителей – канаков при помощи военной силы. И вот в этих беспорядках на островах в Тихом океане глава МВД Франции Жеральд Дарманен… умудрился обвинить Азербайджан. И с видом опытного доносчика вещал что-то о «вмешательстве» из Баку в беспорядки в Новой Каледонии и уверял, будто бы сторонники независимости островов заключили с Баку некую «сделку». Доказательств, разумеется, не представил.

МИД Азербайджана французскому министру уже ответил. Но тем не менее добавим кое-что от себя. Нынешние беспорядки в Новой Каледонии — не просто неизбежные «неприятности» колониализма и неоколониализма. Это настоящий национальный позор Франции. Которому, что имеем заверить, Азербайджан не имеет ни малейшего отношения. Расскажем по порядку.

Прежде всего, разного рода «заморские территории» за тысячи километров от самой Франции – это уже чудовищный анахронизм. Тем более, если на этих «заморских территориях» есть коренное население, и оно от французского колониального управления, мягко говоря, не в восторге. Как уже неоднократно рассказывалось, в том числе в Minval.az, антиколониальное движение на островах существует практически с момента их колонизации. Особого накала оно достигло в последние 50 лет. На райских островах Новой Каледонии прекрасно помнят все «прелести» французского колониального владычества – и лишение жителей островов элементарно гражданских прав, и массовые убийства, и жестокое подавление восстаний, в том числе в середине восьмидесятых годов, и действия, которые вполне подпадают под определение «преступлений против человечности». Все истории французского колониализма изобилует примерами жесточайших преступлений. А в Новой Каледонии прекрасно знают, что происходило в Алжире, и осведомлены, что напалм во Вьетнаме тоже первый применила Франция, а не США. Наконец, земля Новой Каледонии под ногами французских колонизаторов «горела» уже в середине ХХ века, когда Азербайджан был в составе СССР и на ситуацию на этих островах влиять никак не мог.

Более того, причина нынешней вспышки беспорядков тоже прекрасно известна. Это – принятый Сенатом Франции закон, согласно которому, лица, проживающие на территории Новой Каледонии более 10 лет, получают право участвовать в региональных выборах. В ситуации, когда в течение всех 170 лет своего колониального управления Новой Каледонией Франция проводила здесь политику «демографического колониализма» и переселяла на острова «материковых» французов, превращая коренных канаков в меньшинство на собственной земле, этот закон был обречён на роль «удара молнии в бочку с порохом», без какого бы то ни было иностранного участия. О том, что происходит на ИХ островах, канаки осведомлены без подсказок из Баку.

И, наконец, самая позорная для Парижа сторона вопроса. Понятно, что Франции не хочется терять Новую Каледонию с её вторыми в мире залежами никеля, плюс ещё хром, кобальт, молибден, медь и даже золото. Не хочется закрывать свои военные базы и терять позиции теперь ещё и на Тихом океане. Теоретически у Пятой республики, как и у других колониальных держав, был шанс и «уйти, чтобы остаться». Именно так сохранила свои позиции во многих бывших колониях, к примеру, Великобритания. Но для этого требовалось договориться с местными лидерами с учётом не только своих, но их интересов.

В какой-то момент Франция вынуждена была пойти на переговоры с борцами за независимость островов – Канакским социалистическим фронтом национального освобождения (FLNKS). Результатом стали два соглашения о деколонизации островов – Матиньонское и Нумейское соглашения 1988 и 1998 годов соответственно. Они давали уникальный шанс на мирную деколонизацию островов. Но до сих пор правом голоса на региональных выборах обладали жители островов, проживавшие здесь на момент заключения Нумейского соглашения, и их потомки. А теперь, согласно новому закону, принятому Сенатом, право голосовать получают и белые французы, переселенные на острова уже после подписания Нумейского соглашения. В переводе: Париж нарушает достигнутые с лидерами канаков договорённости.

Сегодня Франция, конечно, не торопится признавать собственную ответственность за то, что происходит на островах. Более того, французские газеты даже не публикуют фотографии убитых демонстрантов и не упоминают о проблемах коренного населения Новой Каледонии. То есть французская пресса обслуживает колониальный нарратив — такая вот «свобода слова не для всех».

Ну ладно, оставим в стороне газеты. Но как объяснить попытки министра внутренних дел Франции, вместо чёткого анализа причин вспышки насилия в Новой Каледонии, изобретать клеветнические обвинения в адрес Азербайджана? Мсье Дарманен реально не в курсе? Он на самом деле полагает, что проблема Новой Каледонии появилась вчера-позавчера? Или был уверен, что устроенное Парижем политическое мошенничество и нарушение Нумейского соглашения пройдёт гладко, и жители Новой Каледонии в худшем случае повозмущаются на кухнях? Это у Макрона такой «подбор кадров»? Или мсье Дарманен прекрасно понимает, что настоящая причина беспорядков на островах – это национальный позор Франции, раскрывать её никак не хочется, и проще всего прикрыться обвинениями в адрес Азербайджана? И как бы это повежливее, полагал, что эта дешёвая кляуза прокатит? И аудитория поверит, будто бы причина волнений в Новой Каледонии — не французский колониализм и не мошенничество Макрона, а «азербайджанский след»?

Но в этом случае вынуждены напомнить: от попыток искать виноватых за 1000 км от Парижа проблемы самой Франции никуда не исчезнут. В том числе и с интеллектуальным уровнем команды Макрона.

Нурани, обозреватель