Лукашенко: Беларусь может подставить плечо Азербайджану так, как никто в мире больше не сделает

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Беларусь может подставить плечо Азербайджану так, как никто в мире больше не сделает.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает БЕЛТА.

«Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего – решая свою главную проблему (возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались), – отметил Александр Лукашенко. – Это тяжелая история. Но земли возвращены, их надо возрождать. Это будет, наверное, гораздо более длительная и не менее тяжелая задача, которую Азербайджану придется решить», – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси обратил внимание, что мало просто вернуть людей на эти земли. Необходимо создавать здесь рабочие места и обеспечивать гражданам достойную жизнь, что займет долгие годы.