Подписаны азербайджано-белорусские документы (фото)

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C участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Беларуси Александра Лукашенко состоялась церемония подписания азербайджано-белорусских документов.

«Протокол между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров» подписали председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Шахин Багиров и председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Владимир Орловский, передает Азертадж.

«Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области карантина и защиты растений от 2 мая 2007 года» и «Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области ветеринарии от 2 мая 2007 года» подписали министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Меджнун Мамедов и министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Сергей Бартош.

«План мероприятий по развитию сотрудничества в сфере туризма между Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь на 2024–2025 годы» подписали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник.

«Меморандум между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь о взаимопонимании и сотрудничестве в области конкурентной политики, государственных закупок, защиты прав потребителей и рекламной деятельности» подписали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джабаров и министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексей Богданов.

«Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики и Государственным учреждением «Национальное агентство инвестиций и приватизации» Министерства экономики Республики Беларусь» подписали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джабаров и директор Государственного учреждения «Национальное агентство инвестиций и приватизации» Министерства экономики Республики Беларусь Дмитрий Красовский.

«Меморандум об установлении побратимских отношений между городом Баку (Азербайджанская Республика) и городом Минск(Республика Беларусь)» подписали глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.

«Меморандум о взаимопонимании об установлении побратимских связей между городом Гянджа (Азербайджанская Республика) и городом Гомель (Республика Беларусь)» подписали глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов и председатель Гомельского городского исполнительного комитета Владимир Привалов.

«Меморандум о взаимопонимании об установлении побратимских отношений между городом Габала (Азербайджанская Республика) и городом Гродно (Республика Беларусь)» подписали глава Исполнительной власти города Габала Сабухи Абдуллаев и председатель Гродненского городского исполнительного комитета Андрей Хмель.