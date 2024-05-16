В Гарварде назвали вероятного преемника Путина

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Если президент России Владимир Путин решит выбрать себе преемника, то лучшим кандидатом, вероятно, будет его помощник Алексей Дюмин, считают в Центре российских и евразийских исследований им. Дэвиса при Гарвардском университете. Об этом пишет Bild.

На днях Путин назначил своим помощником 50-летнего губернатора Тульской области генерал-полковника Алексея Дюмина. Ранее он работал в ФСО и охранял Путина, в 2014 году отличился во время аннексии Крыма, а затем получил должность заместителя министра обороны и звание героя РФ. Он регулярно играл с Путиным в хоккей, а в 2016 году рассказал, что, будучи охранником, спас главу государства от медведя в горах.