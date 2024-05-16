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Турция запретила ввозить в страну больше одного телефона

Турция запретила ввозить в страну больше одного телефона

Согласно новому регламенту, пассажиры, прибывающие в Турцию из-за границы, больше не смогут ввозить несколько мобильных телефонов, даже если они будут уплачивать дополнительные таможенные пошлины. Это означает, что второй телефон будет конфискован на таможне и возвращен владельцу только при его выезде домой. Такое ограничение вступит в силу с октября 2024 года.

Об этом сообщает издание Karamanin Sesi.

Конфискованные телефоны будут храниться на таможенных складах сроком до трех месяцев.

При этом правительство Турции расширило срок работы ввезенных в страну устройств со 120 дней до 180. После истечение данного периода местные операторы внесут GSM-модуль иностранного телефона в черный список и он не сможет подключаться к мобильной сети. Разблокировать такой смартфон можно будет только после уплаты таможенной пошлины.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что постановление, которое позволит иностранцам пользоваться в стране своими телефонами в течение 180 дней вместо 120, вступит в силу 1 марта 2024 года.

Эти меры направлены на борьбу с контрабандой и незаконным оборотом электроники. Пассажиров просят обращать внимание на новые правила и планировать свои поездки с их учетом.

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