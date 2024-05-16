МИД РФ: приостановка финансирования Арменией ОДКБ не трагедия

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Прекращение Арменией финансирования ОДКБ – не трагедия, организация продолжает работу.

Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«Это не трагедия, организация продолжает работу», – сказал он, отвечая на вопрос о прекращении Арменией финансирования деятельности ОДКБ.

Панкин также добавил, что У Армении в ОДКБ надежные союзники:

«У Армении в ОДКБ надежные союзники, несмотря на различные высказывания, муссируемые слухи. Надеемся, что мы преодолеем этот момент, и наши армянские союзники, являющиеся членом ОДКБ, не заявившие ни о выходе, ни о разрыве с ОДКБ, они смогут быть в едином строю».