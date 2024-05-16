Лукашенко предложил Алиеву содействие в восстановлении освобожденных территорий

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Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Азербайджану содействие в послевоенном восстановлении территорий, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что по завершении военных действий самое главное и сложное – восстановление и развитие территорий.

«Как раз настало то тяжелое время, когда надо возрождать эти земли, надо возвращать людей (а они уже, некоторые, родились в городе – проблема, наверное, будет). Победили, победу удержали, сейчас надо возрождать», – сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что эта работа потребует много времени и большого труда. Беларусь, заявил он, готова оказать поддержку в этом направлении.

«Если мы в чем-то можем помочь, участвовать в этом… Помощников у вас тут сейчас хватает, но если мы можем на дружеских началах участвовать в этом… Техника, агрогородки, рабочие места, определенные технологии (ваши специалисты, министры хорошо знают эти технологии) – если они годятся, если наша техника может здесь присутствовать и работать… Я на переговорах один на один Ильхама Гейдаровича попросил: если это возможно – какое-то место для Беларуси, – вы, пожалуйста, нам его дайте. И Ильхам Гейдарович такой подход поддержал», – сказал Лукашенко.