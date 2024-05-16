Завтра в Баку будет ливень с грозами

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17 мая в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается дождь, утром в отдельных местах полуострова кратковременный, сильный дождь с грозами. Днем осадки постепенно прекратятся. Умеренный северо-западный ветер днем местами усилится.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 11-13° тепла, днем 14-17° тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм рт., относительная влажность воздуха днем и ночью 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидается переменный дождь, в отдельных местах ливни, грозы, град, на некоторых горных территориях возможен снег. Местами туман, западный ветер усилится.

Температура воздуха составит ночью 10–14°, днем – 17–22° тепла, в горах – ночью от1°мороза до 3° тепла, днем 5–10° тепла.