Самое большое количество пользователей WhatsApp+ в мире приходится на Азербайджан

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По данным компании Kaspersky, самое большое количество пользователей пиратского WhatsApp+ в мире приходится на Азербайджан.

Об этом заявил представитель ОАО Paşa Bank Араз Гасанзаде на проходящем в Баку Summit Finteх, сообщает Report.

Он отметил, что с помощью этого нелегального приложения хакеры получают доступ к личным данным пользователей, вплоть до того, что могут читать приходящие на телефон SMS.

«Таким образом, контроль мобильным устройством переходит третьим лицам. Без вашего ведома мошенники могут зайти в банковское приложение и перевести на свои счета ваши средства. Банки со своей стороны регулярно принимают меры для предотвращения такого рода мошеннических действий», – сказал Гасанзаде.