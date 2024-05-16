Путин: Россия ценит стремление мусульманских стран проводить независимую внешнюю политику

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Россия ценит стремление мусульманских стран проводить независимую внешнюю политику и настроена на укрепление сотрудничества с ними во всех сферах – от торговли до туризма.

Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам заседания в Казани группы стратегического видения «Россия – исламский мир», текст которого зачитал вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Россия дорожит традиционно дружественными связями с мусульманскими странами. Высоко ценим их стремление проводить независимую внешнюю политику, повышать свою роль в международных делах», – отмечается в послании президента.

РФ и мусульманские страны вместе выступают «за формирование демократичного многополярного миропорядка, основанного на верховенстве права и принципах справедливости, свободного от любых форм диктата и дискриминации», указывается в приветствии Путина.

«И, конечно, настроены на расширение взаимовыгодной кооперации во всех сферах – от торговли и инвестиций до спорта и туризма», – подчеркнул российский лидер.