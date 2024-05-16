Ущерб от беспорядков в Новой Каледонии оценивается в €150 млн

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Власти Новой Каледонии предварительно оценили в €150 млн ущерб от беспорядков в столице заморской территории Франции в Тихом океане.

Об этом в письме к премьер-министру республики Габриэлю Атталю сообщила глава Южной провинции Новой Каледонии Соня Бакес.

«Первоначальный ущерб <…> оценивается торгово-промышленной палатой в €150 млн», – говорится в тексте письма, который Бакес опубликовала в Facebook.

Она призвала правительство республики создать специальный фонд для ликвидации последствий беспорядков и подчеркнула, что заморская территория нуждается в «исключительной финансовой поддержке».

В свою очередь глава регионального отделения движения предпринимателей Франции Мимси Дали заявила, что беспорядки могут обернуться катастрофой для экономики региона. «На данный момент мы не видим никаких улучшений. В нескольких районах по-прежнему происходят нападения, люди намерены грабить и разрушать. Это совершенно беспрецедентная ситуация для Новой Каледонии, и в масштабах нашей экономики это катастрофа», – сказала она в эфире телеканала BFM Business.