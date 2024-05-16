Азербайджанцы с детьми пытались нелегально попасть в страну

Задержаны 10 человек за попытку нарушения государственной границы Азербайджана.
Информацию об этом распространил пресс-центр Государственной пограничной службы Азербайджана.
15 мая на служебной территории отдельной пограничной дивизии «Газах» пограничных войск Государственной пограничной службы при попытке нарушить государственную границу в направлении из Грузии в Азербайджан были задержаны 10 граждан Азербайджана (в том числе 6 несовершеннолетних детей).
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.