Азербайджанцы с детьми пытались нелегально попасть в страну

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Задержаны 10 человек за попытку нарушения государственной границы Азербайджана.

Информацию об этом распространил пресс-центр Государственной пограничной службы Азербайджана.

15 мая на служебной территории отдельной пограничной дивизии «Газах» пограничных войск Государственной пограничной службы при попытке нарушить государственную границу в направлении из Грузии в Азербайджан были задержаны 10 граждан Азербайджана (в том числе 6 несовершеннолетних детей).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.