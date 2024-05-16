Тбилиси обвинил Исландию, Литву и Эстонию в попытке свержения грузинской власти

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Спикер парламента Грузии Папуашвили обвинил глав МИД Исландии, Литвы и Эстонии, принявших участие в митинге против закона об иноагентах в Тбилиси, в попытке свержения грузинской власти.

Как писал ранее Minval, вечером 15 мая министры иностранных дел обратились к участникам проевропейской протестной акции со сцены у парламента Грузии.

«Мы знаем, что значит потерять свободу. Вы должны знать, что мы вместе с вами. Вы никогда больше не будете одни. Вы как нация выбираете путь в Европу. Это место по праву ваше, место Грузии по праву в Европе», — заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.