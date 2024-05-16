В Баку чиновник-взяточник пойман с поличным

274 Просмотров

Сотрудник представительства главы ИВ Гарадагского района Баку по Локбатанскому территориальному округу Гасанов Бахтияр Рафиг оглу привлечен к уголовной ответственности за взяточничество.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, он был задержан на месте преступления при получении взятки от гражданина.

Бахтияр Гасанов получал в качестве взятки различные суммы денег от отдельных граждан за разрешение на строительство частного дома на земельных участках, расположенных в поселке Локбатан.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

Ему предъявлено обвинение по ст. 311.3.2 (повторное получение взятки) УК Азербайджана, решением суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.