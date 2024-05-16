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Путин и Си Цзиньпин подписали документ об «особых двусторонних отношениях» из 30 страниц (видео)

Путин и Си Цзиньпин подписали документ об "особых двусторонних отношениях" из 30 страниц (видео)

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что заявление представляет развернутый документ объемом более 30 страниц. Он раскрывает «особый характер двусторонних отношений» России и Китая.

«Обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка», — приводит агентство слова помощника российского президента.

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