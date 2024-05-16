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Нетаньяху допускает проведение операции в Рафахе без поддержки США

Нетаньяху допускает проведение операции в Рафахе без поддержки США

Израиль допускает продолжение своей военной операции в Газе даже без поддержки со стороны США. Такое заявление сделал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNBC.

«Я надеюсь, что мы сможем прийти к единому мнению с Соединенными Штатами, мы разговариваем с ними, но в конечном итоге мы делаем то, что должны сделать, чтобы защитить жизнь нашей нации», — сказал Нетаньяху.

Израильский премьер признал наличие разногласий с США по действиям в Рафахе, однако заявил, что усилия Израиля необходимы, «чтобы обеспечить свое выживание и свое будущее».

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