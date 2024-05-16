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Пакистан провел пуск реактивной системы залпового огня Fatah-II, считающейся аналогом HIMARS

Пакистан провел пуск реактивной системы залпового огня Fatah-II, считающейся аналогом HIMARS

Вооруженные силы Пакистана провели успешный учебный пуск отечественной реактивной системы залпового огня (РСЗО) увеличенной дальности Fatah-II.

По сообщению Управления общественных связей Министерства обороны исламской республики, целью пуска являлась проверка конструкции, технических параметров и различных подсистем РСЗО. Fatah-II предназначена для доставки боеприпасов обычного типа. Управляемые ракеты системы оснащены инерциально-спутниковой системой наведения и способны с высокой точностью поражать цели на удалении до 400 км.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари, глава правительства Шахбаз Шариф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Сахир Шамшад Мирза поздравили войска и разработчиков Fatah-II с успешными испытаниями.

По данным СМИ, РСЗО Fatah разработана и выпускается пакистанской оборонной компанией Global Industrial & Defence Solutions (GIDS). Она считается аналогом американской системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). РСЗО Fatah-I c дальностью до 150 км впервые была испытана в Пакистане в августе 2021 года.

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