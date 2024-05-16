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Фицо предсказывал покушения на членов правительства месяц назад

Фицо предсказывал покушения на членов правительства месяц назад

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которого вчера тяжело ранили, предсказывал покушения на членов правительства чуть более месяца назад.

10 апреля он опубликовал в Facebook заявление, где упрекнул оппозицию и лояльные ей СМИ в разжигании ненависти против власти.

«Правительственных политиков непристойно ругают на улицах, и я просто жду, когда это разочарование, которое так интенсивно углубляется Denník N, Sme или Aktuality, превратится в убийство одного из ведущих правительственных политиков. И я не преувеличиваю ни на миллиметр», – сказал тогда Фицо.

По его словам, публичных лиц Словакии, которые поддерживают власть, «публично казнят только за то, что они позволяют себе иметь другое мнение, только для того, чтобы избежать третьего поражения после поражения на парламентских и президентских выборах (на выборах в Европарламент – Ред.)».

Он обвинил тогда сторонников оппозиции в том, что они сеют «гнев, ненависть и ненормальность в фундаментальных ценностных и этических вопросах» и «ведут себя так, как будто их лишили рассудка».

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