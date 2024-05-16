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Встреча Путина и Си Цзиньпина: что известно?

Встреча Путина и Си Цзиньпина: что известно?

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе заявил, что Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества.

Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда будет оставаться хорошим соседом и другом для России. Также Си Цзиньпин заявил Путину:

– Вы являетесь «большим другом» Китая. Поздравляю со вступлением в должность президента России.

– За минувшие 3/4 века российско-китайские отношения закалились в тяжелых условиях и стали эталоном отношений между крупными державами.

– За эти годы мы с вами встретились не меньше 40 раз, такие плотные связи помогают нам сохранять стремительную динамику российско-китайских отношений.

В свою очередь Путин заявил:

– Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества.

– КНР является главным партнером РФ в торгово-экономической сфере.

– Отношения РФ и Китая не направлены против кого-либо. Вместе мы отстаиваем принципы справедливости и демократического права. Россия и Китай успешно взаимодействуют в ООН, БРИКС, ШОС.

– Товарооборот России и Китая в 2023 году увеличился на четверть и достиг $227 млрд.

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