В Ереване озвучили сроки взаимного размещения пограничников на границе с Азербайджаном |
Франция ввела войска в Новую Каледонию (обновлено, видео) |
Фицо погрузили в искусственный сон (обновлено, фото, видео) |
Эксперт: Миссия ЕС в Армении вредит всем странам региона |
Лукашенко прибыл в Азербайджан (обновлено, фото, видео) |
Азербайджан и Армения провели очередную встречу комиссии по делимитации |
Прибывший в Баку Лукашенко: В раю живете (видео) |
Протесты в Тбилиси возобновились (обновлено, фото, видео) |
Зеленский констатирует частичную стабилизацию ситуации в Харьковской области |
Главное Экономика

Азербайджан посетит торговая миссия Нидерландов

Азербайджан посетит торговая миссия Нидерландов

В июле этого года из Нидерландов в Азербайджан прибудет торговая миссия, состоящая из представителей компаний, работающих в водной сфере.

Об этом сказала главный советник посольства Нидерландов в Азербайджане Шахла Балакишиева.

По ее словам, которые приводит «Репорт», в июле в Азербайджан прибудет посол Нидерландов по водным вопросам: «Данная торговая миссия будет организована в рамках визита посла».

Водные компании Нидерландов осуществляют деятельность в Азербайджане с 2000 года. С целью усиления их деятельности в нашей стране будет организована торговая миссия».

Она добавила, что в Баку планируется организовать Водный инновационный форум: «Нидерланды хотят поделиться своими знаниями и навыками на форуме в рамках панельных обсуждений».

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан посетит торговая миссия Нидерландов
Экономика

Азербайджан посетит торговая миссия Нидерландов

2024/05/16, 00:55
SOCAR и "Татнефть" достигли соглашения (фото)
Экономика

SOCAR и «Татнефть» достигли соглашения (фото)

2024/05/15, 23:03
Азербайджан получит 725 тракторов «Беларусь»
Экономика

Азербайджан получит 725 тракторов «Беларусь»

2024/05/15, 21:03
Амруллаев указал на стратегическое значение Азербайджана
Экономика

Амруллаев указал на стратегическое значение Азербайджана

2024/05/15, 20:36
Азербайджан открыл в китайском Нанкине торговый дом (фото)
Экономика

Азербайджан открыл в китайском Нанкине торговый дом (фото)

2024/05/15, 18:21
Хакеры атаковали крупный испанский банк
Экономика

Хакеры атаковали крупный испанский банк

2024/05/15, 00:47
На Араза Агаларова подали иск на 522 млн
Экономика

На Араза Агаларова подали иск на 522 млн

2024/05/14, 23:05
ВВП Азербайджана демонстрирует почти 5-процентный рост
Экономика

ВВП Азербайджана демонстрирует почти 5-процентный рост

2024/05/14, 21:08
Азербайджан представлен на ярмарке халяльной продукции в Казани
Экономика

Азербайджан представлен на ярмарке халяльной продукции в Казани

2024/05/14, 20:43