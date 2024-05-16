Азербайджан посетит торговая миссия Нидерландов

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В июле этого года из Нидерландов в Азербайджан прибудет торговая миссия, состоящая из представителей компаний, работающих в водной сфере.

Об этом сказала главный советник посольства Нидерландов в Азербайджане Шахла Балакишиева.

По ее словам, которые приводит «Репорт», в июле в Азербайджан прибудет посол Нидерландов по водным вопросам: «Данная торговая миссия будет организована в рамках визита посла».

Водные компании Нидерландов осуществляют деятельность в Азербайджане с 2000 года. С целью усиления их деятельности в нашей стране будет организована торговая миссия».

Она добавила, что в Баку планируется организовать Водный инновационный форум: «Нидерланды хотят поделиться своими знаниями и навыками на форуме в рамках панельных обсуждений».