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Взрывы в Крыму (видео)

Взрывы в Крыму (видео)

Сигнал воздушной тревоги объявлен вечером среды, 15 мая, в оккупированном Севастополе. Россияне в очередной раз заявили о работе ПВО. Об этом сообщают Telegram-каналы оккупационного председателя Севастополя Михаила Развожаева и Telegram-канал «Крымский ветер».

По словам Развожаева, в Севастополе работает российская ПВО. Все экстренные службы приведены в состояние боевой готовности.

«В Севастополе работает ПВО. Сбито уже несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности», – заявил коллаборант.

В то же время местные жители сообщают, что в Севастополе был слышен звук сирены, а после этого раздавались взрывы. Также о взрывах сообщают и жители пгт. Гвардейское, где расположен военный аэродром.

Развожаев заявил о сбивании воздушных целей над полуостровом.

Как сообщают мониторинговые каналы, в результате атаки было попадание в топливный склад на аэродроме Бельбек, там начался пожар. Однако официально пока подтверждений нет.

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