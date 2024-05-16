Начался визит Путина в Китай (видео)

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Китайской Народной Республики Пекин. Это первый зарубежный визит главы российского государства после его переизбрания и вступления в должность.

В Китае Путин будет находиться с государственным визитом. Согласно дипломатическому протоколу, статус государственного является наивысшим в градации зарубежных визитов. Как отметил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, КНР для первой загранпоездки президента выбрана неслучайно, это ответ на аналогичный жест дружбы, с которым китайский лидер Си Цзиньпин выступил в прошлом году.

Визит в Китай пройдет в два этапа. Президент России посетит Пекин и Харбин.

В Пекине Путин встретится со своим визави Си Цзиньпином. Лидеры проведут полномасштабные переговоры в узком и расширенном составах, а также неформально пообщаются с глазу на глаз. Главу российского государства сопровождает весьма представительная делегация, куда вошли пять вице-премьеров, руководители экономических, дипломатических и силовых ведомств, а также главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, РЖД, Росатома и Роскосмоса. Кроме того, Путина сопровождает руководство 20 российских регионов.

В ходе двусторонних переговоров планируется сконцентрировать внимание на развитии и расширении торгово-экономического взаимодействия. На этой встрече Путин и Си Цзиньпин коснутся также и наиболее острых политических и региональных вопросов. Однако самая важная, по признанию Ушакова, часть пекинской встречи пройдет в неформальной обстановке за закрытыми дверями. В формате «один плюс четыре» с каждой стороны лидеры двух стран проведут обстоятельное обсуждение ситуации на Украине.

Второй этап госвизита в КНР – это посещение города Харбин – административного центра провинции Хэйлунцзян. Там Путин примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Запланировано также общение главы государства с журналистами кремлевского пула.

