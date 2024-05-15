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Азербайджан и Армения провели очередную встречу комиссии по делимитации

Азербайджан и Армения провели очередную встречу комиссии по делимитации

15 мая 2024 года на границе между Азербайджаном и Республикой Армения, под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна, состоялась девятая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджаном.

В ходе встречи комиссии, в соответствии с принятым ими Протоколом 8-ой встречи от 19 апреля 2024 года обсудили проделанную работу и согласовали совместно составленный с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 года, прошедшей процедуру дежурства в 1979 году, Протокол-описание отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис Айрым (АР) – Баганис (РА), Ашагы Аскипара (АР) – Воскепар (РА), Хейримли (АР) – Киранц (РА) и Кызыл Гаджилы (АР) – Беркабер (РА), с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

По итогам встречи был подписан соответствующий Протокол. Дата и место проведения следующей встречи будут согласованы в рабочем порядке.

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