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В Швейцарии злоумышленник с ножом напал на прохожих (видео)

В Швейцарии злоумышленник с ножом напал на прохожих (видео)

Вооруженный ножом мужчина совершил нападение на прохожих в швейцарском городе Цофинген (кантон Аргау). Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местную полицию.

По информации агентства, несколько человек получили ранения. Точно число пострадавших не приводится.

Нападавший задержан. Его личность и мотивы совершенных действий пока не раскрываются.

По данным портала 20 Minuten, инцидент произошел около 16:00 по местному времени (18:00 бак.вр.) в районе вокзала и образовательного центра Цофингена. В результате нападения пострадало минимум двое человек, включая беременную женщину, их доставили в больницу.

Полиция задержала злоумышленника, однако данных о его личности пока нет, мотивы его действий выясняются. На поиски нападавшего ушло более двух часов, правоохранители задействовали вертолет.

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