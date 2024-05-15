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Зеленский констатирует частичную стабилизацию ситуации в Харьковской области

Зеленский констатирует частичную стабилизацию ситуации в Харьковской области

Силам обороны Украины удалось частично стабилизировать ситуацию в Харьковской области. Оккупантов продолжают уничтожать с помощью дронов и из артиллерии. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

«Сегодня в течение всего дня – доклады наших военных, Министерства обороны. Постоянное внимание – фронту, всем районам боевых действий», – сказал президент.

По его словам, в Волчанске продолжаются защитные действия ВСУ. Также президент сообщил, что за этот день Силам обороны и безопасности Украины удалось частично стабилизировать ситуацию.

«Оккупанта, который зашел в Харьковскую область, всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают. Спасибо каждому и каждой, кто сейчас на позициях», – сказал президент.

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