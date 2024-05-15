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Михалко: ЕС поддерживает нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Михалко: ЕС поддерживает нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Европейский союз поддерживает прогресс в нормализации отношений между Баку и Ереваном, и продолжит оказывать поддержку Азербайджану в разминировании территории.

Об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на мероприятии по случаю Дня Европы в Баку, добавив, что Европейский Союз поддерживает Азербайджан с первых лет его независимости.

Посол подчеркнул, что в настоящее время ЕС является основным экономическим партнером Азербайджана в сфере торговли, прямых иностранных инвестиций и в нефтяной промышленности, которая очень важна для диверсификации экономики.

«В Азербайджане представлено более 400 компаний из стран ЕС. Наше прочное партнерство показывает, что вместе мы можем добиться самых высоких стандартов. Примером этого может служить и сфера образования», – приводит «Репорт» его слова.

Говоря о проведении в ноябре текущего года конференции COP29, Петер Михалко отметил, что Европейский союз приветствует приверженность Азербайджана развитию своего потенциала в области возобновляемых источников энергии, «что является важной частью плана по сокращению выбросов парниковых газов, а также по экспорту экологически чистой энергии по подводному кабелю в Европу (проект Черноморского электрического кабеля) в сотрудничестве с несколькими государствами-членами ЕС».

Михалко также подчеркнул, что ЕС продолжит оказывать Азербайджану гуманитарную помощь.

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