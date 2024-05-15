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Амруллаев указал на стратегическое значение Азербайджана

Амруллаев указал на стратегическое значение Азербайджана

Расположение Азербайджана в центре транспортного коридора Восток-Запад повышает стратегическое значение страны на фоне динамичных событий, происходящих в регионе.

Об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на мероприятии, посвященном Дню Европы.

«Одним из важных элементов двусторонних отношений между Азербайджаном и Европейским союзом является деятельность, осуществляемая в области транспортных связей», – приводит «Тренд» его слова.

Министр отметил, что создание Бакинского порта и свободной экономической зоны «Алят» сделало Азербайджан одним из ведущих партнеров в области энергетики и транспорта.

«В настоящее время мы продолжаем наше сотрудничество по реализации транспортного коридора Восток-Запад», – отметил Амруллаев.

Он добавил, что Азербайджан и Европейский союз продолжают активно развивать сотрудничество по включению транспортных линий Азербайджана в Трансъевропейскую транспортную сеть.

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