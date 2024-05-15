Макрон вводит режим ЧП в Новой Каледонии

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в среду, что потребовал введения чрезвычайного положения на заморской территории Новая Каледония, где в результате беспорядков три человека погибли и несколько сотен получили ранения.

«Глава государства выразил своё глубокое переживание после гибели трех человек, при том, что один жандарм только что был очень серьезно ранен», – сообщил Елисейский дворец в коммюнике.

Решение о чрезвычайном положении в Новой Каледонии было принято по итогу созванного Макроном срочного заседания Совета по обороне и национальной безопасности, в котором приняли участие премьер-министр, глава МВД и министр вооруженных сил. Президент потребовал, чтобы указ о чрезвычайном положении был включен в повестку совета министров, который соберется позднее в среду.

«Любое насилие нетерпимо и станет предметом непримиримого ответа, чтобы обеспечить возвращение к республиканскому порядку», – говорится в сообщении президентской канцелярии.