Наши хоккеисты выиграли турнир в Казани

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Сборная Азербайджана по хоккею на льду стала победителем группы В международного товарищеского турнира «Кубок ОРХИС» в Казани, который проводится Организацией развития хоккея исламских стран при поддержке хоккейного клуба «АК Барс» на стадионе «Татнефть Арена».

Соревнования приурочены к XV Международному экономическому форуму «Россия – исламский мир: Kazan Forum», уточняет «Спутник».

В заключительный игровой день сборная Азербайджана в финальном матче группы В вновь встретилась с командой Бахрейна и одержала победу со счетом 7:3. Ранее азербайджанские хоккеисты обыграли ту же команду Бахрейна со счетом 8:3, а также переиграли сборную Ирана со счетом 11:6.

Таким образом, сборная Азербайджана стала победителем группы В турнира «Кубок ОРХИС». Это был первый международный турнир для азербайджанской хоккейной сборной.