Состояние Фицо тяжелое, операция продолжается (обновлено, фото, видео) |
Лукашенко прибыл в Азербайджан (обновлено, фото, видео) |
Протесты в Тбилиси возобновились (обновлено, фото, видео) |
Зеленский констатирует частичную стабилизацию ситуации в Харьковской области |
Ильхам Алиев осудил покушение на Фицо |
Макрон вводит режим ЧП в Новой Каледонии |
Алиев: Толерантность и мультикультурализм – норма в Азербайджане |
Путин объяснил отстранение Шойгу от должности министра обороны |
Армения налаживает военное сотрудничество со Словакией на фоне закупок Азербайджаном гаубиц Zuzana |
Главное Политика

Байден вызвал Трампа на дебаты (видео)

Байден вызвал Трампа на дебаты (видео)

Президент США Джо Байден заявил, что готов дважды провести дебаты с экс-лидером страны Дональдом Трампом перед президентскими выборами, сообщает Reuters в среду, 15 мая.

«Дональд Трамп дважды проиграл мне дебаты в 2020 году. С тех пор он не появлялся на дебаты. Теперь он ведет себя так, будто хочет дебатировать со мной снова. Сделай милость, друг. Я даже сделаю это дважды», – заверил Байден.

Байден предложил оппоненту выбрать даты.

«Я слышал, что ты свободен по средам (намек на день, свободен от судебных заседаний по делу по Трампу об отмывании денег)», – сыронизировал действующий глава государства.

The Hill отмечает, что предвыборная команда Байдена предложила провести первые дебаты в конце июня после возвращения Байдена с саммита G7 в Европе и завершения судебного процесса над Трампом.

Вторые дебаты предлагается повести в сентябре, перед началом досрочного голосования в нескольких штатах. Вице-президентские дебаты – в конце июля, после национального съезда Республиканской партии.

Трамп заявил, что согласится на предложенные условия.

«Я готов и хочу дебатировать с криворуким Джо в два предложенных срока – в июне и сентябре. Я бы настоятельно рекомендовал больше двух дебатов и – для большего ажиотажа – очень большая площадка… Просто скажите когда, и я буду там», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Теги:
Из этой рубрики
Лукашенко прибыл в Азербайджан (обновлено, фото, видео)
Политика

Лукашенко прибыл в Азербайджан (обновлено, фото, видео)

2024/05/15, 22:25
Михалко: ЕС поддерживает нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Политика

Михалко: ЕС поддерживает нормализацию отношений между Баку и Ереваном

2024/05/15, 20:23
Ильхам Алиев осудил покушение на Фицо
Политика

Ильхам Алиев осудил покушение на Фицо

2024/05/15, 19:31
Байден вызвал Трампа на дебаты (видео)
Политика

Байден вызвал Трампа на дебаты (видео)

2024/05/15, 19:08
Эрдоган принял Стефанчука
Политика

Эрдоган принял Стефанчука

2024/05/15, 18:44
Алиев: Толерантность и мультикультурализм - норма в Азербайджане
Политика

Алиев: Толерантность и мультикультурализм – норма в Азербайджане

2024/05/15, 18:13
Пашинян: Полеты в космос тоже казались нереальными
Политика

Пашинян: Полеты в космос тоже казались нереальными

2024/05/15, 18:04
Кто стоит за покушением на убийство Фицо?
Политика

Кто стоит за покушением на убийство Фицо?

2024/05/15, 18:02
Посол Азербайджана встретился с Мевлютом Чавушоглу
Политика

Посол Азербайджана встретился с Мевлютом Чавушоглу

2024/05/15, 17:57