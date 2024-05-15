Байден вызвал Трампа на дебаты (видео)

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Президент США Джо Байден заявил, что готов дважды провести дебаты с экс-лидером страны Дональдом Трампом перед президентскими выборами, сообщает Reuters в среду, 15 мая.

«Дональд Трамп дважды проиграл мне дебаты в 2020 году. С тех пор он не появлялся на дебаты. Теперь он ведет себя так, будто хочет дебатировать со мной снова. Сделай милость, друг. Я даже сделаю это дважды», – заверил Байден.

Байден предложил оппоненту выбрать даты.

«Я слышал, что ты свободен по средам (намек на день, свободен от судебных заседаний по делу по Трампу об отмывании денег)», – сыронизировал действующий глава государства.

The Hill отмечает, что предвыборная команда Байдена предложила провести первые дебаты в конце июня после возвращения Байдена с саммита G7 в Европе и завершения судебного процесса над Трампом.

Вторые дебаты предлагается повести в сентябре, перед началом досрочного голосования в нескольких штатах. Вице-президентские дебаты – в конце июля, после национального съезда Республиканской партии.

Трамп заявил, что согласится на предложенные условия.

«Я готов и хочу дебатировать с криворуким Джо в два предложенных срока – в июне и сентябре. Я бы настоятельно рекомендовал больше двух дебатов и – для большего ажиотажа – очень большая площадка… Просто скажите когда, и я буду там», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

