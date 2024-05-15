Лукашенко прибыл в Азербайджан (обновлено, фото, видео)

22:25 Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Баку. Об этом сообщает агентство БЕЛТА
Белорусский борт номер один приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Беларуси встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, посол Азербайджана в Беларуси Магеррам Алиев, а также члены белорусской делегации – вице-премьер Игорь Петришенко, министр иностранных дел Сергей Алейник и глава белорусской дипмиссии Андрей Равков.
***
18:53 Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с государственным визитом в Азербайджан.
Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Близкий к пресс-службе президента Беларуси ресурс раскрыл детали визита Лукашенко в Баку:
Встреча двух лидеров (Алиева и Лукашенко) пройдет в формате «один на один» и в расширенном составе с участием членов делегаций.
Президенты рассмотрят актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на расширение торгово-экономических связей в различных отраслях и развитие кооперационного взаимодействия в сферах промышленности и сельского хозяйства.
Еще одной темой переговоров станет сотрудничество Беларуси и Азербайджана на международных площадках и в интеграционных объединениях.
Главы государств обсудят ситуацию в регионе и в мире в целом.
По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов.
Ожидается, что в Баку Александр Лукашенко и Ильхам Алиев также посетят азербайджанскую международную сельскохозяйственную выставку Caspian Agro, где ознакомятся с экспозициями Беларуси и Азербайджана, реализацией совместных проектов в сфере АПК.