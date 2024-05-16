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Жительница Сингапура в 35 лет стала бабушкой

Жительница Сингапура в 35 лет стала бабушкой

Пользователей соцсетей удивила 35-летняя женщина из Сингапура, ставшая бабушкой, пишет South China Morning Post.

Как рассказала Ширли Линг, ее 17-летний сын стал отцом — у него и его девушки родился сын. Женщина добавила, что несмотря на то, что она была трижды жената и имеет пятерых детей, это ее первый внук. Сингапурка, которая владеет сетью ресторанов в городе, поделилась своим опытом в новом амплуа.

По словам Линг, она не паниковала, узнав, что сын ждет ребенка в столь юном возрасте и рада, что ее ребенок тоже подошел с ответственностью к этому событию.

«Если им понадобится помощь, я буду рядом, чтобы научить их чему-то», — прокомментировала Ширли.

Впрочем, мнение пользователей разделилось. Некоторые комментаторы порадовались за женщину, другие люди считают, Ширли рано примерила на себя роль бабушки.

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