Азербайджан получит 725 тракторов «Беларусь»

271 Просмотров

Минский тракторный завод (МТЗ) до конца 2024 года поставит в Азербайджан 725 тракторов «Беларусь», общая сумма составит около 16 млн долларов, сообщает пресс-служба МТЗ.

«Тракторы будут поставлены в несобранном виде на Гянджинский автомобильный завод, где организовано сборочное производство белорусской техники. Мощность предприятия на сегодняшний день составляет до 2 тыс. тракторов в год, собирается 16 моделей», – говорится в сообщении.

В прошлом году МТЗ поставил в Азербайджан около 800 тракторов на более чем 17 млн долларов.