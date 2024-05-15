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Азербайджан получит 725 тракторов «Беларусь»

Азербайджан получит 725 тракторов «Беларусь»

Минский тракторный завод (МТЗ) до конца 2024 года поставит в Азербайджан 725 тракторов «Беларусь», общая сумма составит около 16 млн долларов, сообщает пресс-служба МТЗ.

«Тракторы будут поставлены в несобранном виде на Гянджинский автомобильный завод, где организовано сборочное производство белорусской техники. Мощность предприятия на сегодняшний день составляет до 2 тыс. тракторов в год, собирается 16 моделей», – говорится в сообщении.

В прошлом году МТЗ поставил в Азербайджан около 800 тракторов на более чем 17 млн долларов.

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