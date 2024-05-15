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TƏBİB обеспечит инсулином больных диабетом

TƏBİB обеспечит инсулином больных диабетом

Возникла проблема с обеспечением инсулином и лекарственными препаратами для больных сахарным диабетом. В связи с этим в АПА поступили обращения. Сообщается, что в аптеках закончились инсулин и лекарственные препараты, необходимые для больных сахарным диабетом.

Согласно информации главы департамента TƏBİB по связям с общественностью и коммуникациям Замираы Адиловой, в ближайшие дни будет обеспечено распределение инсулина и лекарственных средств больным сахарным диабетом.

«В текущем месяце закупка медикаментов и препаратов осуществлялась на основании заявок медучреждений. Эти лекарства уже ввезены компанией-закупщиком. После завершения процессов документирования в короткие сроки начнется выдача лекарств», – добавила Замира Адилова.

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TƏBİB обеспечит инсулином больных диабетом
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TƏBİB обеспечит инсулином больных диабетом

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