Пашазаде рассказал в Лиссабоне о политике мультикультурализма в Азербайджане

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С сожалением следует отметить учащение на глобальном уровне идеологических и практических вызовов, в том числе фактов ксенофобии, религиозной и этнической нетерпимости, призывов к ненависти, препятствующих международной стабильности и безопасности. Спасение мира проходит через объединение во имя общечеловеческих интересов и формирование атмосферы доверия. Межконфессиональный диалог и сотрудничество представляют в этом плане неоценимое значение. Должны быть одобрены усилия по организации реального сотрудничества во имя мира при участии религиозных лидеров в рамках глобальной инициативы об изменении климата – COP в структурах таких авторитетных международных организаций, как Альянс цивилизаций ООН, Межконфессиональный форум G20, направленные на установление, поддержание мира, который является неотъемлемой частью всех существующих проблем.

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде во время выступления на Форуме глобального диалога Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога (KAlCIID) в Лиссабоне (Португалия). Его слова приводит «Азертадж».

Шейх уль-ислам сказал, что сегодня Азербайджанское государство восстанавливает города и села в освобожденном от оккупации Карабахе, реставрирует разрушенные мечети и храмы других религий. В то же время для возвращения людей на родину своих предков реализуются масштабные образцовые проекты по восстановлению экологического баланса. Мультикультурализм в Азербайджане реализуется как государственная политика. Президент Азербайджана Ильхам Алиев оказывает высокую поддержку и покровительство процессам межкультурного, межрелигиозного диалога и сотрудничества.

«Недавно в Азербайджане успешно завершился VI Всемирный форум по межкультурному диалогу. Бакинская встреча религиозных лидеров в рамках форума была весьма плодотворной, была принята Шушинская декларация. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2024 год «Годом солидарности во имя зеленого мира». Большое значение представляет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В рамках этого глобального мероприятия состоится встреча мировых религиозных лидеров на высоком уровне. Азербайджанское государство и Управление мусульман Кавказа, как религиозный центр, вносят свой вклад в международные усилия по продвижению международного межрелигиозного диалога, распространению умеренности, межконфессиональной и межрелигиозной толерантности в регионе и во всем мире в целом», – подчеркнул Аллахшукюр Пашазаде.