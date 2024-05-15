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Главное Экономика

Азербайджан открыл в китайском Нанкине торговый дом

Азербайджан открыл в китайском Нанкине торговый дом

В городе Нанкин провинции Цзянсу (Китай) при поддержке министерства экономики Азербайджана 15 мая открылся «Азербайджанский торговый дом», сообщает AZPROMO.

На церемонии открытия с участием посла Азербайджана в Китае Буньяда Гусейнова, заместителя генерального секретаря народного правительства города Нанкин Чэнь Юмина, торгового представителя Азербайджана в Китае Теймура Надироглу и других официальных лиц было заявлено, что торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Китаем находятся на высоком уровне, объемы торговли расширяются.

«В результате этого делового партнерства 15 мая начал работу 6-й Торговый дом Азербайджане в Китае», – отмечено в пресс-релизе.

Площадь Торгового дома Азербайджана в Нанкине – 340 квадратных метров, здесь на продажу выставлено 60 видов продукции, в том числе ковры, вино, водка, бренди, фруктовые соки, соленья, сладости.

Здесь будет осуществляться как розничная, так и оптовая продажа продукции.

Кроме того, в торговом доме будет регулярно организовываться дегустация продукции.

«Посетители Торгового дома смогут ознакомиться с продукцией «Сделано в Азербайджане» и получить подробную информацию о деловой и инвестиционной среде нашей страны, а также о транспортно-транзитном и туристическом потенциале», – сообщает AZPROMO.

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