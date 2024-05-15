Фицо находится в опасном для жизни состоянии (обновлено, фото, видео) |
Путин объяснил отстранение Шойгу от должности министра обороны |
Армения налаживает военное сотрудничество со Словакией на фоне закупок Азербайджаном гаубиц Zuzana |
В Ходжалы прощаются с российскими миротворцами (фото) |
В Азербайджане могут увеличить количество классов в русском секторе |
Один из главных «ястребов» Евросоюза сделал неожиданное заявление по Украине: «Мы должны быть реалистами» |
Яшар Алиев написал Гутерришу о лживых заявлениях французов на заседании Совбеза ООН |
Ночное экстренное заседание у Эрдогана: прокуратура Анкары перешла к расследованию |
Главы МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии прилетели в Тбилиси поддержать протестующих |
Главное Политика

Продлена мера пресечения находящихся под арестом в Баку карабахских сепаратистов

Продлена мера пресечения находящихся под арестом в Баку карабахских сепаратистов

Продлена мера пресечения находящихся под арестом в Баку карабахских сепаратистов.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что в связи с продлением меры пресечения в виде ареста в отношении «президентов» созданной после оккупации Карабахского региона и других суверенных территорий Азербайджана в результате военной агрессии Армении вымышленной структуры Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, бывшего «министра иностранных дел» Араика Арутюняна, бывшего «министра иностранных дел» Давида Бабаяна, а также «спикера парламента» Давида Ишханяна, генералов Левы Мнацаканяна, Давида Манукяна в Бинагадинском районном суде были рассмотрены иски Следственного управления Генеральной прокуратуры и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным следствием.

Всего по уголовному делу, совместно проводимому следственной группой под руководством сотрудников Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры, СГБ, МВД и других структур следствия, к ответственности по разным статьям УК привлечены 15 членов сепаратистского режима.

Решением суда, мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении этих лиц, продлена на 5 месяцев.

Теги:
Из этой рубрики
Президент Алиев обратился к участникам Форума Глобального диалога
Политика

Президент Алиев обратился к участникам Форума Глобального диалога

2024/05/15, 18:13
Пашинян: Полеты в космос тоже казались нереальными
Политика

Пашинян: Полеты в космос тоже казались нереальными

2024/05/15, 18:04
Кто стоит за покушением на убийство Фицо?
Политика

Кто стоит за покушением на убийство Фицо?

2024/05/15, 18:02
Посол Азербайджана встретился с Мевлютом Чавушоглу
Политика

Посол Азербайджана встретился с Мевлютом Чавушоглу

2024/05/15, 17:57
Продлена мера пресечения находящихся под арестом в Баку карабахских сепаратистов
Политика

Продлена мера пресечения находящихся под арестом в Баку карабахских сепаратистов

2024/05/15, 17:13
Восстание в Новой Каледонии: Макрон планирует ввести режим ЧП
Политика

Восстание в Новой Каледонии: Макрон планирует ввести режим ЧП

2024/05/15, 16:17
Лукашенко посетит Азербайджан
Политика

Лукашенко посетит Азербайджан

2024/05/15, 15:35
Армяно-шашлычно-коньячный период канул в Лету
Политика

Армяно-шашлычно-коньячный период канул в Лету

2024/05/15, 15:15
Захарова о выводе российских пограничников из Армении
Политика

Захарова о выводе российских пограничников из Армении

2024/05/15, 14:52