Продлена мера пресечения находящихся под арестом в Баку карабахских сепаратистов

116 Просмотров

Продлена мера пресечения находящихся под арестом в Баку карабахских сепаратистов.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что в связи с продлением меры пресечения в виде ареста в отношении «президентов» созданной после оккупации Карабахского региона и других суверенных территорий Азербайджана в результате военной агрессии Армении вымышленной структуры Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, бывшего «министра иностранных дел» Араика Арутюняна, бывшего «министра иностранных дел» Давида Бабаяна, а также «спикера парламента» Давида Ишханяна, генералов Левы Мнацаканяна, Давида Манукяна в Бинагадинском районном суде были рассмотрены иски Следственного управления Генеральной прокуратуры и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным следствием.

Всего по уголовному делу, совместно проводимому следственной группой под руководством сотрудников Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры, СГБ, МВД и других структур следствия, к ответственности по разным статьям УК привлечены 15 членов сепаратистского режима.

Решением суда, мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении этих лиц, продлена на 5 месяцев.